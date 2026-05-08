10 TL'den başlıyor, kapış kapış gidiyor. 101 çeşit ürünle sezon açıldı

Fide satışı yapan esnaf İsmail Çınar, havaların ısınmasıyla birlikte sezonu açtıklarını belirtti. Vatandaşın kendi ürettikleri yerli tohumlara rağbet gösterdiğini ifade eden Çınar, "Normalde sezonumuz 10 Nisan'da başlıyor ve 15-20 Haziran gibi sona eriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte 'hayırlı olsun' diyerek başladık. Yaklaşık 1,5-2 ay süren bir sezonumuz var. Fidelerimiz Antalya, Mersin ve Baykan'dan geliyor; ancak kendi seçtiğimiz tohumlardan Van'da ürettiğimiz fidelerimiz de mevcut. Domates, biber ve salatalık en çok tercih edilenler arasında. Yeşilliklerden meyveye kadar hemen hemen 101 çeşit ekilecek ürünümüz bulunuyor" dedi.