10 yaşında başladı, şimdi tüm Türkiye'ye satıyor. Onlarca kişiye ekmek kapısı açtı

Yılın 12 ayı faaliyet gösteren tesiste yaz aylarında taze ürünlerin paketleme çalışmaları sürerken, kış döneminde işlenmiş gıda üretimi yapılıyor. Bünyesinde yaklaşık 70 kişinin istihdam edildiğini belirten Mustafa Kula, oluşturdukları üretim ağıyla hem üreticinin hem de çalışanların kazanç elde ettiğini söyledi.

10 yaşından bu yana manavlık yaptığını ifade eden Kula, son yıllarda internet üzerinden gıda satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçemizde yetişen doğal ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Mevsiminde hangi bölgemizde hangi ürün kaliteli yetişiyorsa müşterilerimize onu sunuyoruz. Kışlık ve yazlık ürünlerin önemli bölümünü kendi arazilerimizde üretiyoruz. Haftalık yaklaşık bin paket gönderiyoruz" dedi.