10 yaşındaki Sancar'ı ayılardan Kral kurtardı
09.05.2026 09:26
Erzurum'da iki ayının saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sancar'ın imdadına çoban köpeği Kral yetişti.
Olay Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde yaşandı.
10 yaşındaki Sencar Kaya ve babası Hüsamettin Kaya, köyün dışında bulunan evlerinin yakınında doğum yapan atlarının durumunu görmek ve bulunduğu yerden almak için harekete geçti.
Minik Sencar, ağaçlara bağlı olan atı almak isterken bir anda iki ayı ile karşı karşıya geldi.
Ayıların peşine koştuğu Sencar can havliyle kaçtı, o esnada yere düştü.
Babası durumu fark edince hemen çoban köpeklerine seslendi. Ayıların çocuğa saldırdığını gören Kral, ayıları geri püskürttü.
KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR
Baba Hüsamettin Kaya oğlu Sencar'ı hemen Karayazı İlçe Hastanesi'ne getirdi. Burada gerekli kontrolleri ve tetkikleri yapılan Sencar'ın ciddi bir durumunun olmadığı, korkunun etkisiyle geçici konuşma güçlü çektiği belirlendi.
Bir süre gözetim altında tutulan Sencar, daha sonra doktorlar tarafından taburcu edildi.
Ayı saldırısının şokunu üzerinden atamayan Sencar, konuşmakta zorluk çekse de "Kral olmasaydı, ayılar beni yiyecekti." dedi.
Taburcu olduktan sonra Çakmaközü Köyü'ndeki evine giden Sencar Kaya, ilk olarak Kral'ın yanına gitti ve ona teşekkür etti.
Sencar kendisini ayıların saldırısından kurtaran Kangal köpeği Kral'a sarılarak dakikalarca sevdi.