10 yıldır can çekişiyordu. Su seviyesi rekor düzeye ulaştı
28.05.2026 10:40
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan ve Marmara Bölgesi'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olan Saitabat Şelalesi'nde su seviyesi rekor düzeye ulaştı.
KURUMA NOKTASINA GELMİŞTİ
Uludağ eteklerindeki bir kanyondan doğan ve yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen şelale, geçmiş yaz dönemlerinde yetersiz yağışlar nedeniyle kuruma noktasına gelerek parmak kalınlığında akmaya başlamıştı.
Bu yıl, kış ve ilkbahar aylarında zirvede etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gerçekleşen hızlı erimeler, şelalenin su debisini son yıllarda görülmemiş bir seviyeye taşıdı.
Tekirdağ'dan gelen bir aile, kar sularının oluşturduğu şelaleye hayran kaldıklarını dile getirerek, bu güzelliğin korunması gerektiğini söyledi.
Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği İdari İşler Sorumlusu Kemal Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal güzelliğin geri dönmesinin bölge turizmine hareket kattığını aktardı.
BÜYÜKŞEHİRLERDEN ZİYARETÇİ YAĞIYOR
Şelalenin son 10 yıldır bu denli güçlü akmadığına dikkati çeken Akçay, mevcut su rezervi sayesinde canlılığın yaz ayları boyunca kesintisiz sürmesini öngördüklerini ifade etti.
Akçay, artan su debisiyle beraber İstanbul, Ankara ve Trakya başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşandığını, bu durumun yerel esnafın yüzünü güldürdüğünü aktardı.
