10 yıldır kimse yapamadı. Bilmeceyi çözüp 1 TL'yi bulana 111 bin TL ödül verilecek
13.06.2026 14:35
Sivas'ta bir kafedeki bulmaca 10 yıldır çözülmeyi bekliyor. İnşaat sırasında dekorasyon için kullanılan 11 bin tuğladan birinin arkasına saklanan 1 TL'yi bulan kişiye 111 bin TL ödül verilecek.
Sivas'ta hizmet veren bir kafede saklanan 1 lira 10 yıldır bulunmayı bekliyor. Tuğlanın ipuçlarının verildiği bilmece yoğun ilgi görürken, çözülmeyi bekleyen gizem diğer şehirler ve yurtdışında yaşayan vatandaşların da ilgisini çekti.
Sosyal medyadaki yoğun talep sonrası kafe yönetimi sanal tur sistemi üzerinden kafenin görüntülerini sisteme yükledi. Şehir dışında ve yurt dışında ki vatandaşlara da bilmeceyi çözme imkanı sundu.
Kafeye gelen müşteriler önce bilmeceyi çözmeye çalışarak üç katlı kafenin iki katında bulunan tuğla kaplı bölümlerinde ipuçları arayarak tahmin yürütüyor.
Belirlenen tuğla kafe çalışanlarından biri tarafından açılıyor. Emin olmayan katılımcılar için tuğlanın üzerine katılımcının adı yazılarak ilerleyen tarihte açılmak için rezerve ediliyor.
Katılımın yoğun olduğunu ve bilmecenin meraklıların ilgisini çektiğini aktaran kafe işletmecilerinden Merve Akıllı, bilmeceyi şöyle açıkladı:
"1 lirayı herkes gibi ben de arıyorum. Bizim bilmecemiz şu; 19 ayaklı topal han demir kazık önünde dik başlı küheylan bir yetmez iki atla soldan yürür bu kervan çarparsan doksan bir eksiği sen yoksan.
En başta restorasyon aşamasında biz tuğlalarımızdan birinin arasına 1 lira koyduk. 10 yıldır bulunamadı onlarca tuğla kırıldı ve hiçbirinden çıkmadı. Biz bulunmasını çok istiyoruz. Herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz. "
Bulmacanın büyük bir kesime ulaştığını söyleyen Akıllı, şunları anlattı:
"Hem yurtdışı hem de şehir dışından çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Onlar içinde sanal tur hazırlıyoruz, hazırlık aşamasının ardından kafemizi internet üzerinden gezerek tuğlanın yerine bakıp araştırabilecekler. Kafemizde ilave olarak kadınlar doksan erkekler ise yüz seksen saniye askıda beklediklerinde bir tuğla kırma hakkı kazanıyorlar.
Dükkan sahibi kardeşine hediye vermek amacıyla bir bilmece yazdı ve bir lirayı gizledi. Ve bu gizem ilerleyen süreçte herkesin katıldığı bir bilmece yarışına dönüştü. Aslında en baştaki amacımız merak eden, düşünen insanlarla buluşabilmekti. Geride kalan on yıllık süreçte farklı etkinlikler de yaparak bu amacımıza ulaştık."