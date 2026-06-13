10 yıldır kimse yapamadı. Bilmeceyi çözüp 1 TL'yi bulana 111 bin TL ödül verilecek

Katılımın yoğun olduğunu ve bilmecenin meraklıların ilgisini çektiğini aktaran kafe işletmecilerinden Merve Akıllı, bilmeceyi şöyle açıkladı:

"1 lirayı herkes gibi ben de arıyorum. Bizim bilmecemiz şu; 19 ayaklı topal han demir kazık önünde dik başlı küheylan bir yetmez iki atla soldan yürür bu kervan çarparsan doksan bir eksiği sen yoksan.

En başta restorasyon aşamasında biz tuğlalarımızdan birinin arasına 1 lira koyduk. 10 yıldır bulunamadı onlarca tuğla kırıldı ve hiçbirinden çıkmadı. Biz bulunmasını çok istiyoruz. Herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz. "