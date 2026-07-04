10 yıldır topluyordu, evine sığmayınca dükkan açtı
04.07.2026 08:23
Kayseri'de hobi olarak yaklaşık 10 yıldır eski eşyaları toplayan Murat Renklikol, evinde yer kalmayınca dükkan açtı.
Kayseri'de 10 yıl önce eski eşyalara merak saran Murat Renklikol, hobisini nostaljik eserlerden oluşan bir dükkana dönüştürdü.
İşini severek yaptığını dile getiren Renklikol, eskiyi hatırlamanın ona doktorlardan bile daha iyi geldiği görüşünü dile getirdi.
Renklikol, “Ben 10 yıl önce bu işe hobi olarak başladım. Antika ürünler birike birike evimde yer kalmadığından dolayı, eskiyi yad etmek adına nostaljik bir dükkan açtım. Şu anda alıp satıyorum. Ben bu işi yaparken çok zevk alıyorum. İnsanlar bu nostaljik ürünleri gördüklerinde mutlu oluyorlar, ben de onları gördükçe mutlu oluyorum. Çok sevdiğim bir iş.” dedi.
Murat Renklikol, “Nostalji bana 10 tane doktordan bile daha iyi geliyor. Eskiyi yad etmek her şeyden güzel. Çünkü buradaki çoğu ürünün dönemini ben yaşadım ve gördüm. O zamanlar daha mutluyduk, daha güzel hatıralarımız vardı. Burada o günleri yad etmeye çalışıyoruz.” ifadesini kullandı:
“Osmanlı zamanından, 1950'li yıllardan ve çok daha eski olan eşyalar var. Eskiden her şey çok daha güzeldi, o günlerin özlemini çekiyoruz.”
YASAL UYARI
ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.