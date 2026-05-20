10 yıllık sır! Yıllar sonra itiraf etti, gösterdiği yerden ceset çıkmadı
20.05.2026 16:34
Denizli'de 10 yıl önce kaybolan Ayşen Begdeda isimli kadının eski eşi tutuklandı. Tutuklanan Turgay B., polise cesedi gömdüğü yeri gösterdi ancak bir ize ulaşılamadı.
Denizli'de 10 yıl önce kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Begdeda'nın dosyası yeniden açıldı. Gözaltına alınıp tutuklanan eski eş Turgay B. cinayeti itiraf etti.
Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, 2016 yılında Çivril'de aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşen Begdeda'nın dosyasını raftan indirdi.
ESKİ EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, cinayet şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili operasyon için düğmeye basıldı.
Dün sabah erken saatlerde belirlenen sekiz ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Ayşen Begdeda'nın kaybolduğu dönemde boşandığı eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden eski eş Turgay B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ, SONUÇ ALINAMADI
Turgay B.'nin ifadesinde tartıştığı eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Zanlının eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü yerde kepçeyle kazı yapıldığı, çalışmada bir sonuca ulaşılamadığı ifade edildi.
Ekiplerin, cinayete kurban giden kadına ilişkin araştırmaları sürüyor.