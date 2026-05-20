10 yıllık sır! Yıllar sonra itiraf etti, gösterdiği yerden ceset çıkmadı

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, 2016 yılında Çivril'de aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşen Begdeda'nın dosyasını raftan indirdi.