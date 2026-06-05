100 bin yıl önce ortaya çıktı, Türkiye'nin en büyüğü oldu
05.06.2026 09:11
Bitlis’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Nemrut Krater Gölü’nde kardan yolların açılmasıyla turizm sezonu başladı.
BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR
Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin göle ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açmasının ardından ziyaretçiler bölgeye akın etmeye başladı.
Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası, eşsiz doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Nemrut, her yıl binlerce doğaseverin ve fotoğraf tutkununun uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan kaldera; berrak gölü, çevresindeki volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla dikkat çekiyor.
Kaldera içerisinde yer alan büyük göl, özellikle yaz aylarında serin havası ve büyüleyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
"İÇİNE GİRDİĞİMİZ ZAMAN SERİNLİYOR"
Yüksekten çekilen görüntülerde bir kez daha gözler önüne serilen Nemrut Kalderası’nın eşsiz güzelliği, bölgenin turizm potansiyelini ortaya koyarken, sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.
Diyarbakır’dan eşi ile birlikte Bitlis’e gelerek Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden Mehmet Aydın, "Sosyal medyada ‘İsviçre olsa beğenirsiniz’ derler ya işte öyle güzel burası. Kraterin dışı sıcak ama içine girdiğimiz zaman serinliyor" diye konuştu.
100 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR
Nemrut Dağı'nın volkanik evriminin yaklaşık 1 milyon yıl önce Kuvaterner Dönem başında başlamış olduğu, ancak günümüzdeki halini yaklaşık 100 bin yıl önce gerçekleşen büyük patlamalar sonucu aldığı belirtiliyor.
Kaldera içindeki volkanik hareketliliğin bitmediği, dağdan son lav çıkışının 1441 yılında, son gaz ve buhar püskürmesinin ise 1650 yılında meydana geldiği biliniyor.
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