100 bin yıl önce ortaya çıktı, Türkiye'nin en büyüğü oldu

Yüksekten çekilen görüntülerde bir kez daha gözler önüne serilen Nemrut Kalderası’nın eşsiz güzelliği, bölgenin turizm potansiyelini ortaya koyarken, sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Diyarbakır’dan eşi ile birlikte Bitlis’e gelerek Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden Mehmet Aydın, "Sosyal medyada ‘İsviçre olsa beğenirsiniz’ derler ya işte öyle güzel burası. Kraterin dışı sıcak ama içine girdiğimiz zaman serinliyor" diye konuştu.