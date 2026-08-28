100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı. İlk tepkisi şaşırttı
28.08.2026 13:11
Edirne'de bir kişi, şans oyunları bayisinden 100 liralık kazı kazan kartı ve 8 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Dükkanın ortağı, adamın ilk tepkisinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.
Talihli, Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde şans oyunları bayisinden, geçtiğimiz çarşamba günü 100 liralık ‘100’e Katla’ isimli ‘Kazı Kazan’ kartı satın aldı. Kartı kazıyan vatandaş, büyük ikramiye olan 8 milyon lirayı kazandığını görünce, inanamayıp bayi ortaklarından Sevda Çetin’e teyit ettirdi. Kartı makineye okutan Çetin, 8 milyonun çıktığını doğrulayarak vatandaşa geri verdi.
Edirne'de bir kişi, Saraçlar Caddesi'ndeki şans oyunları bayisinden geçen çarşamba günü 100 liralık kazı kazan kartı aldı. Kartı kazıyan vatandaş, büyük ikramiyeyi kazandığını gördü.
8 milyon lirayı gerçekten de kazanıp kazanmadığını teyit etmek isteyen adam, bayi ortaklarından Sevda Çetin'den teyit etmesini istedi.
Kartı makineye okutan Çetin, 8 milyonun çıktığını doğrulayarak vatandaşa geri verdi.
Çetin, büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşın, kendilerinin sürekli müşterilerinden biri olduğunu belirterek “Abimiz bizden sürekli Kazı Kazan oynuyordu. O gün tekrar oyunlar oynadı. Her türlü Kazı Kazan’dan denedi. ‘Doğru mu görüyorum?’ dedi. Ben büyük bir ikramiye beklemiyordum açıkçası. 20, 30, 50 bin çok çıkıyordu. Öyle bir şey zannediyordum.” dedi.
İLK TEPKİSİ ŞAŞIRTICI
Çetin, devamında yaşananları “Ekrana taktım kartı. Bir baktım 8 milyon, ‘Doğru görmüşsün’ dedim. Kendisi o kadar sakindi ki, hiç heyecanlanmadı. Süreci sordu bana; ‘Ne yapacağız? Ne edeceğiz?’ dedi. Anlattık süreci. Büyük ikramiyeleri İstanbul'dan alacaklarını söyledik. Ödeme fişini de verdim ve ondan sonra gitti.” ifadesiyle anlattı.
Büyük ikramiye çıktıktan sonra özellikle 100 liralık kartlara talebin arttığını belirten Çetin, "Tabii ki büyük ikramiye çıktıktan sonra müthiş bir talep var. Şimdi özellikle 100 liralık kazı kazanlara o kadar çok rağbet var ki. Edirne'deki tüm bayilerde 100’lük kazı kazanlar yok satıyor şu an. Hem onlara hem de diğer oyunlara da var." diye konuştu.