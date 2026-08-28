100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı. İlk tepkisi şaşırttı

Büyük ikramiye çıktıktan sonra özellikle 100 liralık kartlara talebin arttığını belirten Çetin, "Tabii ki büyük ikramiye çıktıktan sonra müthiş bir talep var. Şimdi özellikle 100 liralık kazı kazanlara o kadar çok rağbet var ki. Edirne'deki tüm bayilerde 100’lük kazı kazanlar yok satıyor şu an. Hem onlara hem de diğer oyunlara da var." diye konuştu.