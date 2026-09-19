100 senedir aynı topraklara ekiliyor. Hasat başladı, tarlada 15 TL
19.09.2026 10:02
Amasya'da mutfakların vazgeçilmezi soğan hasadı başladı. Bu sene 15 bin ton rekolte beklenen coğrafi işaret tescilli Suluova soğanının kilosu tarlada 15 TL.
Amasya’nın Suluova ilçesinde coğrafi işaret tescilli kışlık Suluova soğanının hasadına başlandı. Suluova topraklarında 100 yıldır üretilen ve kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğan türünün kilosu tarlada 15 TL’den alıcı buluyor.
İlçede bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Erken saatlerden itibaren tarlaların yolunu tutan çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.
"SOĞAN HAYATIN TADI GİBİ"
Kesildiğinde gözleri yaşartan soğanın kendileri için hayatın tadı anlamı taşıdığını belirten tarım işçisi Fatma Börek, "Soğan bizim için hayatın tadı gibidir. Tuzun yanında eş kardeşi gibi bir şeydir. Hasadı çok zahmetlidir" dedi.
"6 AY MUHAFAZA EDİLEBİLİR"
40 yıldır soğan üretip satan Kapancı köyünden Yusuf Tozlu ise, "Kışlık soğanlar depolanır. Yaklaşık 6 ay muhafaza edilebilir. Tarlada kilosu 15 TL’den alıcı buluyor" diye konuştu.
Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Soğan Suluova topraklarında 100 yıldır ekiliyor. Bölgede coğrafi işaret tescilli tek soğan türü Suluova soğanıdır. Bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor" şeklinde konuştu.
Soğan tarlasındaki hasada katılıp işçilere yardım eden Uzun, ilçede azalan soğan ekiminin yeniden artırılıp ekonomiye daha fazla katkıda bulunulmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.
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