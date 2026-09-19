100 senedir aynı topraklara ekiliyor. Hasat başladı, tarlada 15 TL

Kesildiğinde gözleri yaşartan soğanın kendileri için hayatın tadı anlamı taşıdığını belirten tarım işçisi Fatma Börek, "Soğan bizim için hayatın tadı gibidir. Tuzun yanında eş kardeşi gibi bir şeydir. Hasadı çok zahmetlidir" dedi.