100 TL civarındaydı şu anda 40-70 TL arasında gidiyor. Tarlada fiyatı düştü, marketlerde ise uçtu

Saimbeyli’de 35 dönüm alanda kiraz üretimi yapan Mehmet Ali Dal, geçen yıl yaşanan kaybın ardından bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Dal, "Geçen yıl dolu ve don nedeniyle dalımızda kiraz göremedik. Bu yıl ise yağışların ve mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte güzel bir rekolte oluştu. Saimbeyli dalbastı kirazı lezzeti ve aromasıyla yoğun talep görüyor" dedi.