100 TL civarındaydı şu anda 40-70 TL arasında gidiyor. Tarlada fiyatı düştü, marketlerde ise uçtu
29.06.2026 11:06
Adana’nın Saimbeyli ilçesinin simgesi olan 'dalbastı kirazı'nda hasat bereketli başladı. Geçtiğimiz yıl dolu ve don nedeniyle dalında tek bir ürün bile kalmayan kirazda bu yıl yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü.
Kalibresi, aroması ve kendine has lezzetiyle öne çıkan Saimbeyli dalbastı kirazı, yaklaşık 800 rakımda yetişiyor. Bu yıl dalbastı kirazı kilogramı 50 ila 70 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler rekoltenin yüksek olmasına rağmen fiyatların beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.
GEÇEN YIL BOŞTU, BU YIL DOLDU
Saimbeyli’de 35 dönüm alanda kiraz üretimi yapan Mehmet Ali Dal, geçen yıl yaşanan kaybın ardından bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Dal, "Geçen yıl dolu ve don nedeniyle dalımızda kiraz göremedik. Bu yıl ise yağışların ve mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte güzel bir rekolte oluştu. Saimbeyli dalbastı kirazı lezzeti ve aromasıyla yoğun talep görüyor" dedi.
TARLADA 40 MARKETTE 150 TL
Kiraz fiyatlarına da dikkat çeken Başkan Mahmut Dal, üreticinin hasat maliyenin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Kiraz fiyatları daha önce 100 TL civarındaydı. Şu anda 40 ila 70 TL arasında gidiyor. Büyük marketlerde ise 100-150 TL seviyelerinde fiyatlarla karşılaşıyoruz. Burada birinci sınıf kalitede kiraz üretiyoruz ancak hasat maliyetleri yüksek. Üreticimiz rekolte ve kaliteden memnun ama fiyat konusunda üzgün" dedi.
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