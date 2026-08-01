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100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı

01.08.2026 09:32

İHA

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla üreticiden satın aldığı 100 ton kavunu vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı
IHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. 

 

Belediye, tarımsal üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu. 

100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı 1
IHA

Büyükşehir ekipleri; konteyner kent, huzurevi, bakımevi ve kuran kursları gibi yerlerde yapılan dağıtımlarla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. 

100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı 2
IHA

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Habibi Neccar Cami’sinde kurulan dağıtım noktasında da kavun dağıtımı gerçekleştirildi.

100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı 3
IHA

HBB yetkilileri, bir yandan yerel üreticiyi desteklemeye, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ederek üretim ve dayanışmayı aynı çatı altında buluşturan sosyal projelerini sürdüreceklerini belirtti.

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