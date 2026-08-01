100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Belediye, tarımsal üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu.