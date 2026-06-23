1000 kilometreyi 1 günde uçtu, saatte 90 km hıza ulaştı. O güvercin sadakat rekoru kırdı

Posta güvercinlerini sevme sebebinin kuşların evlerine ve eşlerine olan sadakatleri sayesinde yuvalarına hızla dönmesi olduğunu ifade eden Yunus Akdağ, "Posta güvercini beslemeye bazıları 'hastalık' diyor. Ancak biz öyle düşünmüyoruz. Çünkü hastalık, istemediğimiz bir şeydir. Biz ise bu hayvanları bilerek, isteyerek, büyük bir aşkla besliyor ve seviyoruz. Posta güvercini beslemek bir sevdadır. Bize en büyük mutluluğu ise hiç bilmedikleri uzun mesafelerden bıraktığımızda, evlerine ve eşlerine olan sadakatleri sayesinde yuvalarına hızla dönmeleridir. Üstelik bu küçümsenecek bir hız da değildir. Saatte yaklaşık 85-90 kilometre hızla evlerine ulaşabiliyorlar. Biz de bu nedenle posta güvercinlerini çok seviyoruz. Elimdeki posta güvercinimiz, üç kupalı bir şampiyon. Diyarbakır şampiyonu, Bitlis şampiyonu ve Orta Maraton klasman şampiyonu olan güvercinimiz, Kars etabında da büyük başarı göstererek şampiyonluğunu taçlandırdı" dedi.