100'den fazla kişiye gelir kapısı oldu. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Nazilli'de dededen toruna aktarılan kurutmalık sebze oyma işi iddiaya göre ilk olarak 1956 yılında Tahsin Kabakçı'nın dedesi tarafından kuru patlıcan oyarak başladı.

Yıllar içerisinde gelişen üretim ağıyla birlikte dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya ve kabak gibi birçok sebze doğal yöntemlerle kurutularak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.