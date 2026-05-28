28.05.2026 15:20

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 70 yıl önce başlayan doğal sebze kurutma geleneği, bugün 100'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

100'den fazla kişiye gelir kapısı oldu. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Nazilli'de dededen toruna aktarılan kurutmalık sebze oyma işi iddiaya göre ilk olarak 1956 yılında Tahsin Kabakçı'nın dedesi tarafından kuru patlıcan oyarak başladı. 

 

Yıllar içerisinde gelişen üretim ağıyla birlikte dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya ve kabak gibi birçok sebze doğal yöntemlerle kurutularak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

SUYUN İÇİNDE 45 DAKİKA BEKLETİLİYOR

Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Tahsin Kabakçı, yıllık yaklaşık bin 500 ton ürün işlediklerini belirterek, ürünlerin tercih edilmesindeki en önemli unsurun doğallık olduğunu söyledi. 

 

Kabakçı, "Patlıcanın dışında artık her çeşit sebzeyi kurutuyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimizi evde kullandığımız içme suyuyla yıkıyoruz. Daha sonra suyun içinde yaklaşık 45 dakika bekletip güneşe seriyoruz. Güneşin durumuna göre 1-2 gün içerisinde kurutma işlemi tamamlanıyor." dedi.

"MAHALLE HALKINA EKMEK KAPISI OLDU"

Yıldıztepe Mahallesi'nin doğal hava koridorunun ürünlerin kalitesine büyük katkı sağladığını ifade eden Kabakçı, bölgedeki üretimin mahalle halkına da önemli bir gelir kapısı oluşturduğunu dile getirdi.

 

Kabakçı, "Bu iş mahalle halkına ekmek kapısı oldu. Bölgeyi adeta bacasız fabrikaya çevirdik. Hem üretime hem de istihdama katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

