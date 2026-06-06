11 yıl sonra aynı acı kader: Ablasının yanına defnedildi

Motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koparan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi’nde oturan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, beş gün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.