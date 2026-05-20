1100 rakımlı ormanlık alanlarda yetişiyor. Elini sürenin cebi yanıyor, 840 bin TL cezası var
20.05.2026 15:11
Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülen koruma altındaki şakayık çiçekleri, en yoğun olarak Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi Kırüstü mevkiinde doğaseverlerle buluşuyor.
Gördes-Akhisar yolu güzergahında doğal olarak yetişen şakayıklar, mayıs ayında açarak bölgeyi adeta kırmızıya boyuyor.
DAĞLARDA YETİŞİYOR
Anadolu’da "Ayıgülü" olarak da bilinen ve birçok farklı türü bulunan şakayık çiçeği; Manisa, Kütahya, Antalya, Uşak ve Denizli başta olmak üzere çeşitli illerde görülüyor. Latince adı içerisinde "Türk" kelimesi geçen ve tamamen Anadolu’ya özgü "Paeonia Turcica" türü ise Gördes’in Kıranköy Mahallesi Kırüstü mevkiindeki yaklaşık 1100 rakımlı ormanlık alanlarda yetişiyor.
Nisan ayında tomurcuklanmaya başlayan şakayıklar, mayıs ayının ilk haftasında açıyor. Haziran ayı sonlarına kadar canlılığını koruyan çiçekler nedeniyle bölgeye çok sayıda doğa yürüyüşü grubu, fotoğraf tutkunu ve ziyaretçi geliyor.
ELİNİ SÜRENİN CEBİ YANIYOR
Yetkililer, endemik bitkilerin koparılması ya da yaşam alanlarının zarar görmesinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçu" olarak değerlendirildiğini belirtti. 2026 yılı itibariyle endemik bitkileri koparan ya da doğal yaşam alanlarına zarar verenlere 840 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.