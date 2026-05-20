1100 rakımlı ormanlık alanlarda yetişiyor. Elini sürenin cebi yanıyor, 840 bin TL cezası var

Anadolu’da "Ayıgülü" olarak da bilinen ve birçok farklı türü bulunan şakayık çiçeği; Manisa, Kütahya, Antalya, Uşak ve Denizli başta olmak üzere çeşitli illerde görülüyor. Latince adı içerisinde "Türk" kelimesi geçen ve tamamen Anadolu’ya özgü "Paeonia Turcica" türü ise Gördes’in Kıranköy Mahallesi Kırüstü mevkiindeki yaklaşık 1100 rakımlı ormanlık alanlarda yetişiyor.