12 bin yıllık geçmişi var. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi yağdı
30.05.2026 13:17
Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf'te, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
Hasankeyf'in dokusu yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir tarih deneyimi sunarken; Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Cami gibi tarihi yapılar da dikkat çekiyor. Hasankeyf İlçesinde düzenlenen tekne turları da antik kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
"ERTELEDİĞİMİZ BİR PLANDI"
Antalya'nın Alanya ilçesinde gelen Nihat İnan (51), “Bu bayram tatilini bir GAP turu olarak değerlendirmek istedik. Öncesinde terör olaylarından dolayı, belki biraz da can güvenliğinden dolayı sürekli ertelediğimiz bir plandı. Batman'ı gezip görmek gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk. Burada 12 bin yıllık bir tarihe şahit olduk.” diyerek bölgeye olan hayranlığını dile getirdi.
"İLK KEZ GELDİK"
Ukrayna'dan gelen ve Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Yevheniia Viun (38) ise Hasankeyf'i çok beğendiğini ve geldiği için oldukça memnun olduğunu ifade etti.
Ankara'dan Hasankeyf'i gezmeye gelen İlknur Karademir de “Buranın gerçekten çok güzel bir havası var. İlk kez geldik. Hatta ileride daha geniş bir zamanda tekrar gezmek isterim.” dedi.
"BİZ ÜLKEMİZİ TANIMIYORUZ"
Eskişehir'den gelen Musa Arı (68) ise şunları söyledi:
"Geç bile kaldığımı düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Tarihi dokuyu yakından gördüm. Gerçekten böyle bir mimari yapı Eskişehir'de yok. Biz ülkemizi tanımıyoruz."
“BEKLEDİĞİMDEN DAHA GÜZEL”
Eşi ve çocuğuyla beraber gelen Serra Sırdaş da “Trabzonluyum. 7 yıldır Mardinli biriyle evliyim, 2 yıldır da Mardin'de yaşıyorum. Bayramda Hasankeyf'i gezmeye geldik. Özellikle gelip görmek istedim. Beklediğimden çok daha güzel çıktı. Bir Karadenizli olarak gerçekten beğendim.” dedi.
