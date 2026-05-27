1,2 tonluk şampiyon 500 bin lira altına satıldı

Pazarın en büyük ve dikkat çekici kurbanlığı olan 1,2 ton ağırlığındaki simental ve şarole kırması 3 yaşındaki dev tosunun satışı da tamamlandı.

Hayvanı yetiştiren Yusuf Bozdoğan, şampiyon tosun için başlangıçta 650 bin lira talep ettiklerini ancak pazarın son gününde yaşanan sıkı pazarlıklar neticesinde 500 bin liraya el sıkıştıklarını dile getirdi.

Bozdoğan, kalan az sayıdaki hayvanı da satarak memleketlerine dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.