120 yumurtayla 30 kilo hazırlanıyor. Lezzetinin sırrı 2 malzemede

Komşularıyla birlikte erişte hazırlayan Gülcan Pantır, her yıl sonbaharda bir araya gelerek kışlık eriştelerini imece usulüyle yaptıklarını söyledi.

Erişteyi kendileri için hazırladıklarını belirten Pantır, "Biz her yıl sonbaharda mahallede bir araya gelerek kışın soframızın vazgeçilmezi olan erişteyi yapıyoruz. Bir gün birimizin evinde toplanıp birlikte erişte kesiyoruz. Biz bunu satmıyoruz, kendimiz tüketmek için hazırlıyoruz" dedi.

Eriştenin hazırlanışını anlatan Pantır, "Önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamuru ekmek haline getirip sacda iki tarafını da pişiriyoruz. Daha sonra soğumasını bekleyip elimizle dilim dilim keserek makarna haline getiriyoruz. Hazırladığımız erişteleri güneş görmeyen, gölge bir yerde kurutuyoruz. Güneşte kurutulduğunda lezzetinin kaybolduğunu düşünüyoruz. Gölge yerde kuruttuğumuzda ise lezzetini koruyor. Eriştemiz çok lezzetli oluyor çünkü hamurunu yumurta ve sütle hazırlıyoruz. Sütle yapıldığında daha besleyici oluyor" diye konuştu.