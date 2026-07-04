1200 rakımlı köyde gizli şifa. 40 gün güneşte bekletip hazırlanıyor

“Dağlardan kekik, tarlalardan kantaron toplarız. Doğadaki şifayı toplayıp doğal ilaç yaparız” diyen Ersin, "Kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağıyla hazırlıyoruz. Cam kavanozlarda 40 gün, bazen iki aya kadar güneşte bekletiyoruz. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyoruz. Herkes kendi bahçesinden toplar, yağını yapar ve uzun yıllar kullanır. Kekiğin çayını mide için içer, yemeklerde de kullanırız. Biz burada 1200 rakımda doğal bir yaşam sürüyoruz" ifadelerini kullandı.