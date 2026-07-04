1200 rakımlı köyde gizli şifa. 40 gün güneşte bekletip hazırlanıyor
04.07.2026 10:30
Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, doğadan topladıkları sarı kantaron ve dağ kekiğini hem sofralarında hem de geleneksel tedavi amacıyla kullanıyor.
Adana'da Feke ilçesine bağlı yaklaşık 1200 rakımlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında doğadan topladıkları sarı kantaron ve dağ kekiklerini kendi ürettikleri zeytinyağıyla cam kavanozlarda yaklaşık 40 gün güneşte bekletiliyor.
Hazırlanan kantaron yağı özellikle yanık, kesik ve çeşitli cilt yaralanmalarında kullanılırken, kekik ise yemeklerde baharat olarak değerlendiriliyor, ayrıca çayı demlenerek tüketiliyor.
Köy sakinlerinden 63 yaşındaki Atike Ersin, çocukluğundan bu yana kantaron ve kekiğin tarlalarında yetiştiğini kente uzak köylerde de şifa kaynağı olduğunu kaydetti.
"KEKİK VE KANTARONLARI ZEYTNİYAĞIYLA HAZIRLIYORUZ"
“Dağlardan kekik, tarlalardan kantaron toplarız. Doğadaki şifayı toplayıp doğal ilaç yaparız” diyen Ersin, "Kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağıyla hazırlıyoruz. Cam kavanozlarda 40 gün, bazen iki aya kadar güneşte bekletiyoruz. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyoruz. Herkes kendi bahçesinden toplar, yağını yapar ve uzun yıllar kullanır. Kekiğin çayını mide için içer, yemeklerde de kullanırız. Biz burada 1200 rakımda doğal bir yaşam sürüyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU BİTKİLER TAMAMEN DOĞAL VE ORGANİK"
Gaffar Esat Ersin ise bölgede yetişen bitkilerin tamamen doğal olduğunu belirterek, "Bu bitkileri doğadan topluyoruz. Tamamen doğal ve organik. Ne kullandığımızı biliyoruz. Hem soframızda hem de günlük yaşamımızda değerlendiriyoruz" diye konuştu.
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