130 bin liradan 400 bin liraya kadar çıkıyor. Çetin pazarlıklar başladı

Merkez Toroslar ilçesindeki kurban satış alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle küçükbaş hayvanların ağırlıkta olduğu pazarda, alıcı ile satıcı arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlığı almak için uzun süre pazarlık yaparken, satıcılar da erken satışlardan memnun olduklarını dile getiriyor.

SATICILAR TALEPTEN MEMNUN

Bu yıl kurbanlığa olan talebin iyi olduğunu söyleyen Muzaffer Ekici, bayramdan yaklaşık 1 ay önce başlamalarına rağmen satışların iyi olduğunu belirtti. Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğunu ifade eden Ekici, "Şu anki durumdan memnunuz. İnsanlar burayı tercih ediyor. Çünkü hayvanlarımız kaliteli, hizmet var ve fiyatlarımız uygun. Küçükbaş kurbanlıklarımız 25 bin TL'den başlıyor 30, 35 ve 40 bin liraya kadar çıkıyor. Ama iyi bir hayvan kesmek isteyen 30-35 bin lirayı gözden çıkarmalı" dedi.

Yetkililer ise vatandaşları kurbanlık alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Küpesi olmayan, sağlık kontrolünden geçmemiş hayvanların tercih edilmemesi gerektiği vurgulanırken, denetimsiz ve kayıt dışı kesim hizmetlerinden uzak durulması istendi.