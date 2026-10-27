14 yaşında başladı, 45 çeşit ekmek üretiyor. Soğuktan kaçtı, fırın ateşiyle hayatı değişti
27.10.2026 10:12
Bayburt'un soğuğundan kaçarak 14 yaşında şehir şehir gezerek fırıncılığa adım atan 24 yaşındaki genç, kendini geliştirerek 45’e yakın ekmek çeşidi hazırlamayı öğrendi.
Bayburt’un çetin kış şartlarından kaçarken fırın ateşiyle tanışan 24 yaşındaki Mert Baykara, 10 yılda ekmeğin yanı sıra poğaça, simit ve kuru pasta üretiminde de ustalaştı. Fırıncılığa bir arkadaşının aracılığıyla başlayan Baykara, mesleğe yönelmesinde Bayburt’un soğuk ikliminin de etkili olduğunu söyledi.
Sıcağı sevdiği için fırında çalışmayı tercih ettiğini belirten Baykara, 14 yaşında başladığı meslekte ilk birkaç gecenin ardından çalışmayı sürdürdüğünü ve zamanla fırıncılığa bağlandığını dile getirdi.
SOĞUKTAN KAÇTI, MESLEK SAHİBİ OLDU
Meslekte 11’inci yılına yaklaştığını kaydeden Baykara, "Ben bu işe 14 yaşında, pide ve lahmacun salonunda başladım. Bu işe başlamamın sebebi soğuğu sevmememdi. Bir arkadaş vesile olmuştu. Bayburt kış şehri olduğu için sıcağı seviyordum, soğuktan kaçıyordum. Fırına gittim, işe başladım. 1-2 gece çalıştım, sonra yakasını bırakmadım. Seviyorum bu mesleği" dedi.
ŞEHİR ŞEHİR GEZEREK ÖĞRENDİ
Meslek öğrenmek için şehir dışına çıkan ve İstanbul başta olmak üzere büyük illere giden Baykara, farklı ekmek çeşitlerini ve üretim yöntemlerini öğrenmeye çalıştığını belirtti. Özellikle sağlık açısından tercih edilen ekmekleri tanıdığını bildiren Baykara, öğrenme sürecinde kendisini farklı alanlarda da geliştirdiğini kaydetti.
Gece fırında çalışırken gündüzleri de unlu mamuller üzerine farklı işlerde deneyim kazandığını ifade eden Baykara, beyaz ve renkli ekmeğin yanı sıra poğaça, simit ve kuru pasta yapımını öğrendiğini dile getirdi.
Mesleğinde kendini geliştirmek için gösterdiği çabayı anlatan Baykara, "Kendimi geliştirdim, şehir dışına çıktım. İstanbul’a, büyük şehirlere gittim. Buralarda çeşitli ekmekleri, insanlara daha iyi gelen, sağlık amacıyla üretilen ekmekleri gördüm. Çabaladım, öğrenmeye çalıştım. Sadece ekmekte kalmadım. Gece fırında çalışıyorsam gündüz başka bir işle uğraştım. Bu işler hep unlu mamuller üzerine oldu. Beyaz ekmeği, renkli ekmeği, poğaçayı, simidi ve kuru pastayı öğrenmeye çaba gösterdim" diye konuştu.
45 FARKLI EKMEK ÇEŞİDİ YAPABİLİYOR
Farklı ekmek çeşitleri üzerinde çalışan Baykara, bugün kendi elleriyle 40-45’e yakın ekmek hazırladığını belirtti. Üretimlerini beyaz ve renkli ekmek olarak iki gruba ayıran Baykara, hazırladığı ekmeklerin hem lezzet hem de sağlık açısından farklı özellikler taşıdığını vurguladı.
Ekmek çeşitlerinin çok fazla olduğunu dile getiren Baykara, "Şu an yaklaşık 40-45’e yakın kendi ellerimle ekmek çıkarıyorum, bu sayıya ulaştım. Bu tabii beyaz ve renkli ekmek olarak ikiye ayrılıyor. Yaptığım ekmekler içinde sağlık açısından iyi olanlar var, lezzet açısından iyi olanlar var. Bunlar yapmakla, saymakla bitmeyecek" sözlerini kullandı.