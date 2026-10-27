14 yaşında başladı, 45 çeşit ekmek üretiyor. Soğuktan kaçtı, fırın ateşiyle hayatı değişti

Meslek öğrenmek için şehir dışına çıkan ve İstanbul başta olmak üzere büyük illere giden Baykara, farklı ekmek çeşitlerini ve üretim yöntemlerini öğrenmeye çalıştığını belirtti. Özellikle sağlık açısından tercih edilen ekmekleri tanıdığını bildiren Baykara, öğrenme sürecinde kendisini farklı alanlarda da geliştirdiğini kaydetti.

Gece fırında çalışırken gündüzleri de unlu mamuller üzerine farklı işlerde deneyim kazandığını ifade eden Baykara, beyaz ve renkli ekmeğin yanı sıra poğaça, simit ve kuru pasta yapımını öğrendiğini dile getirdi.



Mesleğinde kendini geliştirmek için gösterdiği çabayı anlatan Baykara, "Kendimi geliştirdim, şehir dışına çıktım. İstanbul’a, büyük şehirlere gittim. Buralarda çeşitli ekmekleri, insanlara daha iyi gelen, sağlık amacıyla üretilen ekmekleri gördüm. Çabaladım, öğrenmeye çalıştım. Sadece ekmekte kalmadım. Gece fırında çalışıyorsam gündüz başka bir işle uğraştım. Bu işler hep unlu mamuller üzerine oldu. Beyaz ekmeği, renkli ekmeği, poğaçayı, simidi ve kuru pastayı öğrenmeye çaba gösterdim" diye konuştu.