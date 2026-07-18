14 yıllık cinayet çözüldü. Cesedi portakal bahçesinde çıktı

Yapılan araştırmalar, cinayet suçundan tutuklu bulunan şüphelilerle gerçekleştirilen görüşmeler ve dosyanın titizlikle incelenmesi sonucunda Selbi Uyğur'un, 2011 yılında gerçekleşen kasten öldürme suçuna iştirak ettiği, bir yıl sonra da Yaşar T., Hatice Uyğur ve O.Ç. tarafından öldürülüp Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesine gömüldüğü tespit edildi.