140 bin samuray arısı doğaya bırakılıyor. Trabzon'da cezbet-öldür tekniği devrede

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, samuray arılarının kokarca ile mücadelede en önemli rolü oynadığını ifade ederek, “Samuray arısı, bu mücadelenin temel taşıdır. Samuray arısı, kokarca yumurtasının içerisinde yumurtlayarak, yumurtanın çıkmasını bloke eder ve samuray arısının yumurtasını çıkarır. Bu da kokarcanın neslini sona erdirmesi anlamına geliyor.” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Güzel tarafı; 6’ya 1 dediğimiz dişilik oranı vardır. Her 6 yavrudan 5’i dişi oluyor ve 14 gün sonra doğum yapabilecek kapasiteye ulaşıyor. 10 kez döl verimi sağlıyor. Şu an ülkemizde bir kez döl verimi var bu kokarca için geçerli değil. Diğer ülkelerde, yerleştikleri yerlerde 2-3’e çıkıyor, bu da sıkıntılı bir dönem."