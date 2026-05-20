1400 rakımda tamamen doğal yetişiyor. Artvinli köylülerin el emeği ürünleri kapış kapış gidiyor
20.05.2026 11:30
Artvin’in Ortaköy köyüne bağlı Kaşıkçılar Mahallesi’nde vatandaşlar, 1400 rakımda imece usulüyle doğal yöntemlerle tarım yapıyor.
Artvin merkeze bağlı Ortaköy (Berta) köyünün Kaşıkçılar Mahallesi’nde vatandaşlar, zorlu coğrafi şartlara rağmen geleneksel yöntemlerle tarım ve hayvancılığı sürdürüyor.
TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLE YETİŞİYOR
Yaklaşık 1400 rakımda bulunan mahallede 120 hane, 25 hektarlık alanda tarım yapıyor. Tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştirilen üretimde vatandaşlar, tarım arazilerini insan gücüyle işliyor.
FARKLI LEZZETLER ÜRETİLİYOR
İmece kültürünün halen yaşatıldığı mahallede köylüler, her gün bir araya gelerek birbirlerinin tarlalarını kazıyor ve ekim yapıyor. Ormanlık alan içerisinde bulunan mahallede yetiştirilen patates, fasulye ve mısır lezzetiyle ön plana çıkıyor. Üretilen doğal ürünler, Türkiye’nin farklı illerine gönderilerek satışı yapılıyor. Tarım arazileri ise bölgedeki derelerden gelen suyla sulanıyor.
Mahallenin en küçük çiftçisi 4 yaşındaki Havvanur Kuru, küçük kazmasıyla ailesine yardım ediyor. Tarlada ailesiyle birlikte çalışan Havvanur zaman zaman tarla kazıyor, zaman zaman ise fasulye ekiyor. Köyü çok seven Havvanur, hafta sonlarında köye gitmek için can atıyor. Minik Havvanur, çalışkanlığı ve sevimli tavırlarıyla köyün de neşe kaynağı oldu.
