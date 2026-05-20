1400 rakımda tamamen doğal yetişiyor. Artvinli köylülerin el emeği ürünleri kapış kapış gidiyor

Mahallenin en küçük çiftçisi 4 yaşındaki Havvanur Kuru, küçük kazmasıyla ailesine yardım ediyor. Tarlada ailesiyle birlikte çalışan Havvanur zaman zaman tarla kazıyor, zaman zaman ise fasulye ekiyor. Köyü çok seven Havvanur, hafta sonlarında köye gitmek için can atıyor. Minik Havvanur, çalışkanlığı ve sevimli tavırlarıyla köyün de neşe kaynağı oldu.