1400 rakımda yetişiyor, sabahın erken saatlerinde toplanıyor. Tarlada 90 liraya kadar alıcı buluyor
30.06.2026 10:17
Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaret tescilli dünyaca ünlü "Ziraat 0900" kirazında hasat sezonu başladı. Bu yıl rekolte ve kalitenin üreticinin yüzünü güldürdüğü ilçede, Akdeniz meyve sineğinden ari bölgede yaklaşık 20 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen dünyaca ünlü 'Ziraat 0900' kirazında hasat dönemi heyecanı başladı. Demirci'de 800 ila bin 400 rakım arasındaki 20 bin dekar alanda üretimi yapılan coğrafi işaretli Demirci kirazı için üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutuyor.
20 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR
İlçe merkezinde başlayan ve ağustos ayı sonuna kadar yüksek rakımlı kırsal mahallelerde devam edecek olan hasatta, bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması yüzleri güldürüyor. Akdeniz meyve sineğinden ari bölge olan ilçede bu sezon 20 bin ton rekolte hedefleniyor.
DALLARA SİRKE KUTULU ÖNLEM
Bahçelerden özenle toplanan kirazlar, büyüklüklerine göre 24 ile 32 kalibre arasında sınıflandırılarak ihracatçı firmalara ve iç piyasaya sunuluyor. 15 yıldır kiraz üreticiliği yapan İslam Çakır, bu yılki verimden oldukça memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:
“100 ağaçla üretim yapıyorum. İhracatçı firmalara 26 ila 32 kalibre arasındaki kirazlarımızı veriyoruz. Geçen yıl kirazımız olmamıştı, ancak bu yıl verimden oldukça memnunuz. Kalibreyi sınıflandırarak ayırıyoruz ve 26 kalibre altını iç piyasaya sunuyoruz. Kirazda iç kurdu oluşumunu engellemek ve ağaçlarımızı korumak için dallara sirke kutusu takıyoruz. Sinek kutunun içerisinde kalıyor; bu sayede tamamen organik olarak kirazlarımızı üretiyoruz.”
90 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR
İlçede uzun yıllardır kiraz alımı yapan firma sahibi Kenan Akçelik, Demirci kirazının kendine has aromasıyla öne çıktığını belirterek mevcut piyasa rakamlarına değindi. Akçelik şöyle konuştu: "Bu sene kalibre gayet güzel. İhracatlık kalitedeki kirazları 90 liraya kadar bulabilen fiyatlardan alıyoruz, iç piyasa için ise 50 TL'den alım yapıyoruz. Geçen seneye kıyasla rekolte bu yıl oldukça yüksek. Yaklaşık 15 yıldır Demirci kirazı alımı yapıyorum; buranın kirazı aroma ve kalite olarak çok verimli, özel bir üründür."
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