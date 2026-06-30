1400 rakımda yetişiyor, sabahın erken saatlerinde toplanıyor. Tarlada 90 liraya kadar alıcı buluyor

Bahçelerden özenle toplanan kirazlar, büyüklüklerine göre 24 ile 32 kalibre arasında sınıflandırılarak ihracatçı firmalara ve iç piyasaya sunuluyor. 15 yıldır kiraz üreticiliği yapan İslam Çakır, bu yılki verimden oldukça memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

“100 ağaçla üretim yapıyorum. İhracatçı firmalara 26 ila 32 kalibre arasındaki kirazlarımızı veriyoruz. Geçen yıl kirazımız olmamıştı, ancak bu yıl verimden oldukça memnunuz. Kalibreyi sınıflandırarak ayırıyoruz ve 26 kalibre altını iç piyasaya sunuyoruz. Kirazda iç kurdu oluşumunu engellemek ve ağaçlarımızı korumak için dallara sirke kutusu takıyoruz. Sinek kutunun içerisinde kalıyor; bu sayede tamamen organik olarak kirazlarımızı üretiyoruz.”