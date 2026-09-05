141 yıl önce patlamıştı, kraterine indiler: Sıcaklık tam 84 derece
05.09.2026 10:28
Türkiye'nin en aktif volkanlarından Tendürek Dağı'nın kraterindeki gaz çıkışları görüntülendi. Gaz çıkışlarının bulunduğu bacaların sıcaklığı bazı noktalarda 84 derece olarak ölçüldü.
Tendürek Dağı kraterinde inen bir doğasever ile dağcı, bölgedeki gaz çıkışlarını yakından görüntüledi.
Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırındaki Tendürek Dağı, iki zirvesi ve geniş krater yapısıyla dikkat çekiyor.
Kalkan tipi bir volkan olan Tendürek'in büyük zirvesi 3 bin 533 metre yüksekliğe ulaşırken, bin 100 metre çapındaki kraterinin derinliği ise yaklaşık 300 metre olduğu biliniyor.
Arkeolog, gezgin ve doğasever Onur Benli ile dağcı Zayim Cemal Altay, 1855 yılında patlamanın yaşandığı, Türkiye'nin en genç, aktif volkanik alanlarından biri olarak bilinen Tendürek kraterine indi.
İki arkadaş, daha önce görüntülenmesi oldukça sınırlı olan kraterde incelemelerde bulundu.
Benli ve Altay, kraterde halen devam eden fümerolik faaliyetleri, gaz ve buhar çıkışlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı.
"CEHENNEM ÇUKURU GİBİYDİ"
Kraterdeki gözlemlerini anlatan Onur Benli, daha önce varlığı bilinen ancak görüntülenmesi oldukça sınırlı olan gaz ve buhar çıkışlarını yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.
Fümerol bölgesinin son derece etkileyici bir görünüme sahip olduğunu söyleyen Benli, "Adeta bir cehennem çukuru gibiydi. Gazlar çıkıyor, kaynar çamurlar ve kükürtlü gazlar dehşet verici bir manzara oluşturuyordu." ifadelerini kullandı.
"Buhar çıkışlarının olduğu bölge sanki bir ejderhanın ağzı gibiydi." diyen Benli, "Kayaların arasından kükürtlü gazların sızdığını görmek ve o kokuyu almak çok etkileyiciydi" şeklinde konuştu.
BAZI BACALARDA 84 DERECE ÖLÇÜLDÜ
Kraterdeki gaz çıkışlarının bulunduğu bazı bacalarda sıcaklık ölçümü yaptığını belirten Benli, "Gaz çıkışlarının olduğu bacalarda sıcaklığı 84 derece olarak ölçtüm. Krater tabanında yer yer sıcaklık kaynaklarının bulunduğunu da gözlemledik." dedi.