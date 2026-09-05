141 yıl önce patlamıştı, kraterine indiler: Sıcaklık tam 84 derece

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırındaki Tendürek Dağı, iki zirvesi ve geniş krater yapısıyla dikkat çekiyor.

Kalkan tipi bir volkan olan Tendürek'in büyük zirvesi 3 bin 533 metre yüksekliğe ulaşırken, bin 100 metre çapındaki kraterinin derinliği ise yaklaşık 300 metre olduğu biliniyor.