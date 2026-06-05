141 yıllık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yer alan tarihi Tecer-1 ve Tecer-2 köprülerinde yürütülen restorasyon çalışmalarında büyük yol kat edildi.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılan tarihi köprüler, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 24 Eylül 2024 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında her iki köprüde de özgün yapıya uygun onarım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.