147 yıldır bu işi yapıyorlar: Soyadlarını bile mesleklerinden almışlar

Soyadlarının da bıçakçılık mesleğinden geldiğini vurgulayan Murat Bıçakçı, yaklaşık 147 yıldır devam eden aile geleneğini yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti. Dördüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü belirten Bıçakçı, oğlu Alaattin Bıçakçı ile birlikte aynı tezgahın başında geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor.

Bıçakçı ailesinin hedefi ise yalnızca bugün mesleği devam ettirmek değil, dedelerinden miras kalan bu geleneği çocuklarına ve torunlarına da aktararak 6'ncı kuşağa ulaştırmak.