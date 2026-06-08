15 bin dekar alana, 3 bin 750 ton ekildi. 2026 yılı için sezon başladı

Çiftçilik ile uğraşan Abdullah Celep, patates ekiminin başladığını belirterek, "2026 yılı Patates ekimi ilçemiz genelinde başladı. Yaklaşık 15 bin dekar arazide 3 bin 750 ton patates tohumu ekilmesi planlanıyor. Dönüm dönüm patates eken çiftçilerimiz var. Eğer havalar iyi giderse 75 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor. Patatesin, çiftçiler arasında toprağa zarar verdiği söylenmektedir. Ama bu söylenti doğru değildir. Bilinçli bir şekilde patates ekimi yapıldığında toprağa hiçbir zarar vermez. Bazı durumlarda aşırı kimyasal kullanıldığında patatesin kalitesi düşer ve toprağa zarar verir. Bilinçli bir şekilde ekim yapılırsa toprağa hiçbir zarar vermez. Patates hasadından sonra ekilecek bütün ürünler için büyük avantaj sağlamaktadır" dedi.