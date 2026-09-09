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15 katlı binada iskele halatı boşaldı, iki işçi havada asılı kaldı

09.09.2026 14:20

İHA

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Antalya'da dış cehpe boyaması yaptıkları sırada iskele halatının boşalmasıyla 13'üncü katta havada asılı kalan iki işçi, emniyet kemerleri sayesinde kurtuldu.

15 katlı binada iskele halatı boşaldı, iki işçi havada asılı kaldı
IHA

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki işçi 15 katlı binanın dış cephesinde boyama yaptığı sırada iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmeye başladı. 

15 katlı binada iskele halatı boşaldı, iki işçi havada asılı kaldı 1
IHA

Bu sırada iki işçi emniyet kemerlerinden halatlara tutulu vaziyette asılı kaldı. İskele ise apartmanın dördüncü katındaki klima ve balkon demirlerine takılı vaziyette durdu.

15 katlı binada iskele halatı boşaldı, iki işçi havada asılı kaldı 2
IHA

Büyük bir tehlike atlatan işçiler, kendi imkanlarıyla 13'üncü kattaki dairenin balkonuna girdiler.

15 katlı binada iskele halatı boşaldı, iki işçi havada asılı kaldı 3
IHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, işçilerin güvenli bölgede olduğunu görünce, bina etrafında şeritlerle güvenli alan oluşturdu.

 

Dairede oturanların olmaması nedeniyle bir süre balkonda bekleyen işçiler, ardından ev sahibinin gelmesi sonrası aşağı indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

"ÇOK KORKTUM" 4
IHA

"ÇOK KORKTUM"

Olayın görgü tanıklarından Gülefer Anlak, "Yemek yemeye geliyordum. Karşı yoldan geçip kaldırımın dibine ulaştığımız sırada apartmandan iskeleler yuvarlandı. Bir baktım, iki beyefendi asılı halde kalmış. O anda çok korktum. Yanımdan geçen, yandaki inşaatta çalıştığını öğrendiğim beyefendiye, 'Lütfen hemen yardım çağırın' dedim. O da bana, 'Abla, bu iskelenin böyle olması ikinci kez oluyor' dedi. Ben de 'Neden aynı iskeleyi tekrar tekrar kullanıyorlar? İnsanların canı bu kadar mı değersiz' diye tepki gösterdim. Çok üzüldüm. Allah'tan canları kurtuldu. İtfaiye çağrıldı, şimdi müdahale ediliyor" dedi. 

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