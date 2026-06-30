15 milyon liralık aracı tamire bıraktı, durup dururken 40 bin TL ceza yedi
30.06.2026 16:14
Son Güncelleme: 30.06.2026 16:25
İstanbul'da galerici Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini tamire bıraktı. Ancak tamirci, deneme sürüşü sırasında kaza yaptı. Tamirciye toplam 174 bin 719 lira, aracın sahibine 40 bin TL ceza kesildi.
Olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 26 Haziran'da meydana geldi. Silivri’de galericilik yapan Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle Gürsel Mahallesi’ndeki bir tamirhaneye bıraktı.
Arızanın giderilmesinin ardından tamirhanenin sahibi Erdal A., gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Caner K. yönetimindeki cipe çarptı. Cip yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan Caner K.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.
Kazanın ardından olay yerinden ayrılan lüks otomobili tespit etmek için çalışma başlatıldı.
Kağıthane Asayiş Büro ve Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Otomobili kullanan kişinin tamirhanenin sahibi Erdal A. olduğu belirlendi.
174 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Polis ekipleri tarafından Erdal A.’ya “Sürücü belgesiz araç kullanmak”, “Tescilli aracı plakasız kullanmak”, “Cam filmi bulundurmak” ve “Yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak” maddelerinden toplam 174 bin 719 lira ceza kesildi.
Araç sahibi Bahadır G.’ye ise “Sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak” maddesinden 40 bin lira para cezası kedildi.