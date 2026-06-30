15 milyon liralık aracı tamire bıraktı, durup dururken 40 bin TL ceza yedi

Polis ekipleri tarafından Erdal A.’ya “Sürücü belgesiz araç kullanmak”, “Tescilli aracı plakasız kullanmak”, “Cam filmi bulundurmak” ve “Yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak” maddelerinden toplam 174 bin 719 lira ceza kesildi.

Araç sahibi Bahadır G.’ye ise “Sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak” maddesinden 40 bin lira para cezası kedildi.