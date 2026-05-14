15 yaşındaki Abdülbaki parkta bıçaklanarak öldürüldü. Çocuk yaştaki iki şüpheli gözaltında
14.05.2026 21:44
Son Güncelleme: 14.05.2026 21:50
İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaşı 18'den küçük iki şüpheli gözaltına alındı.
Acı olay, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
BİRİ SİTEYE DİĞERİ MARKETE SIĞINDI
Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi, diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdülbaki Demirel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YAŞI 18'DEN KÜÇÜK İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.
"PARKIN YANINDAN GEÇERKEN ÖNÜNÜ KESİYORLAR"
Hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel’in babası Cevdet Demirel, “Ölen kişi benim oğlumdu. Kör kurşuna gitti. Bu memlekette sahipsiz mi gezecekler. Çocuk, parkın yanından geçerken sigara istiyor. Oğlum da 'Sigara yok' diyor, çekip çocukları bıçaklıyor. 17 tane bıçak saplamış, bunu kimse yapmaz. Kameraları izledik; hem arkadan hem önden bıçaklıyor. Çocuğum markete kadar gidebiliyor, orada müdahale ediliyor. Ambulans geliyor ama kurtaramadık. Biz devletten bu konuda birşey yapmasını istiyoruz. Çocuk okuldan atılıyor, bu sefer dışarıda terör estirip masum insanları öldürüyor. Bizim suçumuz ne. 16 sene ben baktım, büyüttüm; çocuğum kör kurşuna gitti” diye konuştu.