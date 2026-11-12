150 bin çiçekten sadece 1 kilo çıkıyor. Kilosu 900 bin liraya satılıyor

Bölgede safran yetiştiriciliği yapan Ahmet Ata, safranın çok önemli olduğunu söyledi ve hasat süreciyle alakalı konuştu:

“Safran zahmetli iş. Hasat dönemi yılda bir kez kasım ayında yapılır ve tane tane çiçekler toplanır, eve gelirler, evde ayıklaması yapılır. Bunların kurutulması sağlanır. İki günde üç günde kurur. Ondan sonra kavanozlara doldurur, kapalı alanda kapat kapağını 5 yıl saklayabileceğimiz bir üründür."

"150 bin adet çiçek ürettiğinizde de 1 kilo safran alıyorsunuz" diyen Ata, üretilen safranın bir bölümünün sağlık sektöründe kullanılmak üzere alındığını söyledi.

Safranın bu yılki piyada değerinin 900 bin TL olarak açıklandığını belirten üretici, "Ama bu toplam perakende fiyatlarda oynama olabilir. Geçen yıl burada bu meydanda yine belediye başkanımız hem sertifika töreni yaptı hem de 800 kilo civarında soğanı hibe etti. Amacımız Mersin'de 15-20 kilo safran üretmek. Bu tabii ki üç günde, beş günde, bir yılda, üç yılda olacak bir olay değil. Zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.