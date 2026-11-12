150 bin çiçekten sadece 1 kilo çıkıyor. Kilosu 900 bin liraya satılıyor
12.11.2026 14:08
Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2 dönümle başlayan ve 12 dönüme ulaşan safran üretiminde hasat sevinci yaşanıyor. Çiçekleri tane tane toplanan safranın kilosu 900 bin TL'den alıcı buluyor.
Yenişehir ilçesinde alternatif tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi meyvelerini verdi.
Hasat etkinliğine Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.
2 ÜRETİCİYLE BAŞLADI, 23 ÜRETİCİYE ULAŞTI
Bölgede 2 dönümlük alanda iki üreticiyle başlayan safran üretimi, bugün 23 üreticiyle birlikte toplam 12 dönümlük alana ulaştı.
Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, yakalanan bu ivmeden memnun olduğunu söylerken “Bu bizim için büyük bir başarıdır ve gurur vericidir. Özellikle yetiştiricilik yapan çiftçilerimize burada huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.
"ÜRETİMİN ARTIRILMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ise "Üretimin 1 dekarla başlayıp 12 dekara çıkması ve bunun yıllara seri şekilde artacağına da canı gönülden inanıyorum. Bizler de bu ürünlerin tanıtılması, üretiminin artırılması amacıyla ne destek verilecekse bizler de sizlerle beraber destek olmaya, sizlerle beraber yol yürümeye hazırız” diye konuştu.
"SAFRAN ZAHMETLİ İŞ"
Bölgede safran yetiştiriciliği yapan Ahmet Ata, safranın çok önemli olduğunu söyledi ve hasat süreciyle alakalı konuştu:
“Safran zahmetli iş. Hasat dönemi yılda bir kez kasım ayında yapılır ve tane tane çiçekler toplanır, eve gelirler, evde ayıklaması yapılır. Bunların kurutulması sağlanır. İki günde üç günde kurur. Ondan sonra kavanozlara doldurur, kapalı alanda kapat kapağını 5 yıl saklayabileceğimiz bir üründür."
"150 bin adet çiçek ürettiğinizde de 1 kilo safran alıyorsunuz" diyen Ata, üretilen safranın bir bölümünün sağlık sektöründe kullanılmak üzere alındığını söyledi.
Safranın bu yılki piyada değerinin 900 bin TL olarak açıklandığını belirten üretici, "Ama bu toplam perakende fiyatlarda oynama olabilir. Geçen yıl burada bu meydanda yine belediye başkanımız hem sertifika töreni yaptı hem de 800 kilo civarında soğanı hibe etti. Amacımız Mersin'de 15-20 kilo safran üretmek. Bu tabii ki üç günde, beş günde, bir yılda, üç yılda olacak bir olay değil. Zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
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