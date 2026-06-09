150 lira ama 100 liradan satıyorlar. Hem üretici hem de dalından toplayan kazanıyor

Aracı ve komisyoncuları devre dışı bırakarak üreticinin emeğinin karşılığını almasını, tüketicinin ise ürüne uygun fiyatla ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Onay, "Burada üreticiden tüketiciye doğrudan satış yapıyoruz. Hem üreticinin memnun kalması hem de vatandaşların uygun fiyata çilek alabilmesi için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Halk tarafından da büyük ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları aileler çocuklarıyla birlikte tarlaya geliyor. İnsanlar hem çilek topluyor hem de güzel bir gün geçiriyor" dedi.

Bu yıl yaşanan dolu yağışının ürünlere zarar verdiğini belirten Onay, "Normalde 150 liraya sattığımız çilekleri, dolu nedeniyle oluşan lekelerden dolayı 100 liradan satışa sunuyoruz. Nasibimiz bu yıl bu kadarmış. Ürünlerimizi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. Gelen misafirlerimiz çilek toplarken istedikleri kadar yiyebiliyor. Çocukların burada eğlenmesi ve tarlamızın bereketlenmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.