150 TL'den satılıyordu, bu yıl 200 TL. Yol kenarı tezgahlarında satışta

Bu yöntemle hem ürününü değerlendirdiğini hem de Giresun fındığının tanıtımına katkı sunduğunu belirten Dikmen, "Yıllık yaklaşık 150-200 kilogram fındığımı bu şekilde doğrudan tüketiciye satıyorum. Fındığımı tüccara vermek ya da açıklanacak alım fiyatını beklemek yerine kendi belirlediğim fiyatla tüketiciye ulaştırıyorum. Fındığımızı yavaş yavaş kendimiz satıyor, fiyatını da kendimiz belirliyoruz. Böylece ürünümüzü makul bir fiyatla değerlendiriyoruz" dedi.