16 yaşındaki kızları taciz edip 72 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler
30.07.2026 14:16
Son Güncelleme: 30.07.2026 16:15
Ankara'da, iki genç kıza tacizde bulunan kişilere müdahale eden 72 yaşındaki adam darbedildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı, gelen tepkilerin ardından yeniden gözaltına alındılar.
16 YAŞINDAKİ KIZLARI KORURKEN DARP EDİLDİ
Ankara'nın Mamak ilçesinde, kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki iki kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişilere tepki gösteren 72 yaşındaki emekli Nurettin Erçayan, tekme tokat darbedildi.
Olay, 27 Temmuz akşamı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, otomobille iki genç kızı bir süre takip eden iki kişi, daha sonra araçlarını kızların yanında durdurarak sözlü tacizde bulundu.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, genç kızların tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.
Bu sırada olay yerinden geçen emekli Nurettin Erçayan duruma müdahale etti.
Genç kızları aracın yanından uzaklaştıran Erçayan, şüphelilere tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen şüphelilerden biri, Erçayan'a tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen Erçayan yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLUNDU
Hastanede tedavi edilen Erçayan taburcu edilirken, kendisi ve korumaya çalıştığı iki genç kız şüphelilerden şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nurettin Erçayan, evinden çıktıktan sonra restoranın önünden geçerken olaya tanık olduğunu belirterek, "2 genç kızı bir kişinin zorla götürmeye çalıştığını gördüm. Kızlardan birini elinden çektim aldım. ‘Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar’ dedim. Aracın kapısını kapatırken ayağım kaydı düştüm. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu vatanın evladı hepimizin evladı. Kendi kızım da olsa komşumun kızı da olsa yine müdahale ederdim" dedi.
TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR
Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Erçayan, "Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum.
Herkes insanlığını bilse bunlar yaşanmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan iki şüphelinin, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından yeniden gözaltına alındığı açıklandı.
Şüphelilerden T.S.'nin (25), kasten yaralama ve uyuşturucu suçları da dahil 9 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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