16 yaşındaki kızları taciz edip zorla arabaya bindirmek istediler, 70 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler

Hastanede tedavi edilen Erçayan taburcu edilirken, kendisi ve korumaya çalıştığı iki genç kız şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nurettin Erçayan, evinden çıktıktan sonra restoranın önünden geçerken olaya tanık olduğunu belirterek, "2 genç kızı bir kişinin zorla götürmeye çalıştığını gördüm. Kızlardan birini elinden çektim aldım. ‘Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar’ dedim. Aracın kapısını kapatırken ayağım kaydı düştüm. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu vatanın evladı hepimizin evladı. Kendi kızım da olsa komşumun kızı da olsa yine müdahale ederdim" dedi.