1600 yıllık miras geleceğe taşınıyor. Fiyatı 1 milyon liraya kadar çıkıyor

Baba mesleği olarak kuyumculuğu sürdüren Altay, ortaokulun ardından eğitim hayatını bırakarak iş hayatına atıldığını, yıllar içinde çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra ağırlığını Sivrihisar cebesi üretimine verdiğini anlattı.

Sivrihisar cebesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Hüseyin Altay, "Bu örgünün yaklaşık 1500-1600 yıllık bir geçmişi olduğu ve Frigler dönemine kadar uzandığı söyleniyor. Eski mezarlıklardan ve büyüklerimizin sandıklarından çıkan örnekler incelendiğinde yüzlerce yıllık cebelerle karşılaşıyoruz. Benim gördüğüm en eski örnek yaklaşık 300 yıllık. Sivrihisar cebesi Trabzon cebesine benzeyen bir örgü çeşididir. Eskiden askerlerin kullandığı zırh örgüsü zamanla takıya dönüşmüş. Biz de bu kültürel mirası ayakta tutmaya çalışıyoruz." dedi.