17 yıl önce hobi olarak başladı. Şimdi 10 dönümden 150 ton ürün alıyor, kilosu 100 lira
02.11.2026 09:45
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hobi amaçlı deveci armudu üretimine başlayan İlhan Gürel, bu yıl 150 tona yakın deveci armudu yetiştirdi. Tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.
Ayvacık ilçesi Ümmühan Mahallesi’nde yaşayan İlhan Gürel, 17 yıl önce 10 dönüm arazide üzerine hobi amaçlı deveci armudu üretimine başladı. Gürel, zamanla verimi artan deveci armutlarının bu yıl hasadına devam ediyor.
TANESİ 100 LİRA
Gürel, lezzeti, dayanıklılığı ve büyüklüğüyle öne çıkan deveci armutlarının tanesi 1 kilograma yaklaşıyor. Gürel, şu ana kadar hasat ettiği 50 ton ürününü kilosu 50-100 TL arasında satıyor.
17 YIL ÖNCE HOBİ OLARAK BAŞLADI
17 yıl önce hobi olarak deveci armudu yetiştiriciliğine başladığını belirten Gürel, "2009 yılında diktiğimiz deveci armudu olarak meyve ağaçları sektörüne giriş yaptık. Ağaçlarımız da 16-17 yaşında. İstediğimiz verime de ulaştık. Ama bakımı zor bir ürün. Elmaya ne kadar bakıyorsanız buna 2 katı daha bakmanız lazım. Emek isteyen bir ürün. 10 dönüm alanı armut olarak bıraktık. Bahçemizin 10 dönümünde ise ceviz yetiştiriyorum" dedi.
150 TON ÜRETİM YAPIYOR
Armutların büyüklüğü hakkında da bilgi veren Gürel, "Bir armut 800-900 gram hatta 1 kilograma kadar ulaşabiliyor. Biz bu büyüklükleri de gördük. Şu anda 500 ağacımız var. Bu yıl güzel bir meyve yılı geçirdik. Bu yıl da 150-160 ton armut alacağız" diye konuştu.
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