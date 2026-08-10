18 bin dekarda dev hasat başladı. Kilosu kapış kapış gidiyor, tamamı yurt dışına satılıyor

Sözer, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Bilecik genelinde şeftali üretimi 18 bin 804 dekar alanda 63 bin 489 tona ulaşırken, nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleşiyor.