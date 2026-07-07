18 yaşındaki Ece kahvaltı hazırlarken vuruldu
07.07.2026 11:34
Kocaeli'de öldürülen 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in kahvaltı hazırladığı sırada sırtından vurulduğu belirlendi.
Olay, 29 Haziran'da Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ziyaret amacıyla söz konusu eve giden iki genç kızdan Ece Naz Macit, bir süre sonra silahla vuruldu.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan genç kız, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin olayın yaşandığı evde yaptığı incelemelerin ardından, o sırada içeride bulunan ikisi erkek üç kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.C.G. ve Y.O ile A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ACILI ANNE: ADALET İSTİYORUM
Olayda yaşamını yitiren genç kızın annesi Döne Macit, adalet istediğini belirterek olaya tepki gösterdi.
"Devlet büyüklerinden adalet istiyorum. Canı sıkılan birini vuruyor. Bir evlat kolay mı yetişiyor? Bende şimdiye kadar izliyordum, başkalarına üzülüyordum. Ateş düştüğü yeri yakıyor." diyen anne, "Kimsenin yaptığı yanına kalmasın." ifadesini kullandı.
Olayın yaşandığı sırada kızının evde kahvaltı hazırladığını aktaran anne, "Patates kızartırken, tezgaha dönük şekilde arkasından silah sıkmak nedir." diyerek tepki gösterdi.