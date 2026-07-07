18 yaşındaki Ece kahvaltı hazırlarken vuruldu

Olay, 29 Haziran'da Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ziyaret amacıyla söz konusu eve giden iki genç kızdan Ece Naz Macit, bir süre sonra silahla vuruldu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan genç kız, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.