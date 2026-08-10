18 yıl sonra ilk kez uyudu. Vücudundan kurşun çıkarıldı, Diyarbakır gazisinin çilesi bitti
10.08.2026 11:11
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaralanmasının ardından vücudunda kalan mermi ve metal parçaları nedeniyle 18 yıl boyunca uyuyamadığını ifade eden Kütahyalı gazi Mehmet Tüfek'in çilesi son ameliyatla bitti.
Askerlik hizmetini Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepantepe bölgesinde sürdüren 3 çocuk babası 38 yaşındaki Mehmet Tüfek, 26 Haziran 2008 tarihinde yaralandı. Yaralanmasının ardından başlayan tedavi süreci yıllar boyunca devam etti. Vücudunda çok sayıda mermi ve metal parçalarının bulunduğunu belirten Tüfek, bu parçaların neden olduğu fiziksel ve psikolojik sorunlarla uzun yıllar mücadele etti.
Yaralanmasının ardından farklı dönemlerde üç kez ameliyat geçiren Tüfek, yapılan müdahalelere rağmen yaşadığı sağlık sorunlarından tamamen kurtulamadı. Özellikle uyku problemi, hayatının en önemli sorunlarından biri haline geldi.
"18 YILDIR UYKU NEDİR BİLEMEDİM"
Gece ve gündüz uyuyamadığını ifade eden Tüfek, yıllar boyunca ilaç kullanarak ayakta kalmaya çalıştığını, psikiyatri tedavisinin de devam ettiğini anlattı.
Yaşadığı travmanın ardından yalnızca fiziksel değil, psikolojik sorunlarla da mücadele eden Tüfek, uzun yıllar boyunca düzenli uyku uyuyamadı.
Uykusuzluğun beraberinde ev hayatında huzursuzluk ve aşırı sinirlilik gibi sorunları da getirdiğini anlatan Tüfek, zaman zaman yaşadığı öfke ve huzursuzluğun kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını söyledi.
Tüfek, "Daha önce hiç uyku düzenim yoktu. 18 yıl uyuyamıyordum. 18 yıl uyku nedir bilmedim. Yıllardır uykunun ne olduğunu bilmiyordum" diyerek yaşadığı sürecin boyutunu anlattı.
"UYKUYU UNUTMUŞUM, UYKU KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOKMUŞ"
Yıllar süren tedavi ve üç ayrı ameliyatın ardından Tüfek için yeni bir süreç başladı. Son olarak gerçekleştirilen dördüncü ameliyatta vücudunda bulunan mermi ve şarapnel parçalarına yönelik müdahalede bulunuldu.
Ameliyatın ardından uyku düzeninde belirgin bir iyileşme yaşayan Tüfek, yıllar sonra gece uykusuna kavuştuğunu söyledi.
"En son ameliyatım biraz fayda oldu. Daha önce hiç uyku düzenim yoktu ama şimdi ameliyattan sonra uykuyu uyuyabiliyorum" diyen Tüfek, yıllar sonra yeniden uyumanın kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirtti.
Tüfek, "Uykuyu unutmuştum. Uyku kadar güzel bir şey yokmuş." sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Gazi Mehmet Tüfek, son ameliyatını gerçekleştiren doktoruna teşekkür ederek, kendisine yeniden uyuyabilme imkanı sağlayan sağlık ekibine minnettar olduğunu ifade etti. Tüfek, "Şu an vücudumdaki mermi çekirdekleri çıkartıldı ancak çok sayıda küçük şarapnel parçaları halen duruyor. Şarapneller felç riski sebebiyle çıkartılmıyor." dedi.