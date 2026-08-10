18 yıl sonra ilk kez uyudu. Vücudundan kurşun çıkarıldı, Diyarbakır gazisinin çilesi bitti

Askerlik hizmetini Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepantepe bölgesinde sürdüren 3 çocuk babası 38 yaşındaki Mehmet Tüfek, 26 Haziran 2008 tarihinde yaralandı. Yaralanmasının ardından başlayan tedavi süreci yıllar boyunca devam etti. Vücudunda çok sayıda mermi ve metal parçalarının bulunduğunu belirten Tüfek, bu parçaların neden olduğu fiziksel ve psikolojik sorunlarla uzun yıllar mücadele etti.

Yaralanmasının ardından farklı dönemlerde üç kez ameliyat geçiren Tüfek, yapılan müdahalelere rağmen yaşadığı sağlık sorunlarından tamamen kurtulamadı. Özellikle uyku problemi, hayatının en önemli sorunlarından biri haline geldi.