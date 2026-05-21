1888'de ekti, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı. Dünyada üretimin yüzde 65'i buradan karşılanıyor

Hava şartlarının üretici açısından olumlu seyrettiğini belirten Yolcu, “Bu yıl geçen yıla göre daha iyi gidiyor. Yağmurlu ve serin hava güllere olumlu yansıdı. Geçen yıl don nedeniyle 10,5 ton ürün almıştık. Bu yıl tomurcuklar oldukça fazla. Yaklaşık 20 ton rekolte bekliyoruz.” dedi.

Hasadın sabah erken saatlerde başladığını ifade eden Yolcu, yüksek kesimlerde çalışmaların gece saatlerine kadar sürebildiğini söyledi.

Kendi kazanlarında da üretim yaptıklarını anlatan Yolcu, “Kazanlarımızda yaklaşık 60 kilo gül kaynatıyoruz. Hasadın geri kalan kısmını ise gül yağı üretimine gönderiyoruz.” diye konuştu.

Üretimi yapılan gül yağının kozmetik sanayisinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Yolcu, önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirdi.