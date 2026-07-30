19 yaşındaki Nazlıcan'ın feci ölümü
30.07.2026 13:13
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, vidanjöre çarpan motosikletin sürücüsü Nazlıcan Çelikkaya yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar-Narlı yolunda saat 09.00 sıralarında Nazlıcan Çelikkaya’nın (19) kontrolünü yitirdiği motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki vidanjörün altına girdi.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlıcan Çelikkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek’teki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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