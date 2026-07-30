19 yaşındaki Nazlıcan'ın feci ölümü

Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek’teki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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