1915'ten beri akıyor. Bu yıl ıslah edilecek
13.05.2026 11:42
Sivas'ın Kangal ilçesinde her mevsim farklı bir manzara sunan menderes, ıslah öncesi havadan görüntülendi.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Mühürkulak köyünden doğarak 15 kilometre yol kateden akarsu, kıvrımlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Mancılık köyü yakınlarından geçen ve bozkırda menderes oluşturan akarsu, tepeden bakıldığında eşsiz bir görüntü oluşturuyor.
Bozkırın ortasında vahayı andıran ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen akarsu, Tohma Çayı ile birleşerek Fırat Nehri'ne dökülüyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan arazi toplulaştırma çalışması çerçevesinde ıslah çalışması başlatılan menderes, eski görüntüsünü kaybedecek. Kıvrımlı yapısını yitirecek olan menderes, ıslah çalışmaları öncesi drone ile görüntülendi.
“MENDERES ÖZELLİĞİ KALMAYACAK”
Menderesin tepeden bakıldığında eşsiz görüntülere sahne olduğunu ifade eden köy sakinlerinden İsmail Yolcu, şu ifadeleri kullandı:
“Burası 1915 yılından beri akan bir kaynak suyu. Bu bölgeyi besliyor. Şu anda toplulaştırma projesiyle birlikte ıslah ediliyor. Menderes özelliği kalmayacak ama dere olarak devam edecek.”
