2 bardak tüketmek 20 bardak suya bedel. 40 derece sıcakta vücut ısısını anında dengeliyor

Vatandaşlar, sıcak havalarda susuzluklarını gidermek ve serinlemek için buz gibi meyan şerbetine yönelirken, şerbet satıcıları da yoğun talep nedeniyle işlerinde artış yaşandığını belirtiyor. Geleneksel lezzetleriyle bilinen Diyarbakır'da meyan kökü şerbeti, yazın en çok aranan doğal içeceklerinden biri olmaya devam ediyor.