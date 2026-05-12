2 bin 200 rakımda yaşandı. 73 yıl sonra göl taştı, her yer sular altında kaldı
12.05.2026 16:47
Erciyes'teki Tekir Gölü'nde su seviyesi yağışlarla beraber artarken, göl kenarında bulunan karavan, çadır ve konteynerler su altında kaldı. Bölgede daha böyle bir manzarayla karşılaşmadığını dile getiren bir vatandaş da olayı hayretle izledi.
Erciyes'te 2 bin 200 rakımda bulunan ve kar sularının beslemesi sonucu oluşan Tekir Gölü, kentte etkili olan yağışlarla beraber doldu taştı.
Yaz aylarında kentin sıcak havasından bunalan ve gölün etrafında konaklayan vatandaşlara ait bazı çadırlar, konteynerler ve karavanlar da suyun yükselmesi ile su altında kaldı.
Göl havadan görüntülenirken, bölge sakinleri de gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.