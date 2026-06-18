2 bin 800 yıl önce yapıldı, fotoğrafçılar akın ediyor. 2 bin 550 metre yükseklikteki kadim miras
18.06.2026 10:58
Van'ın simgelerinden Erek Dağı'nın doğusunda yer alan ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 800 yıl önce tarımsal sulama amacıyla yaptırılan tarihi Keşiş (Turna) Gölü bölgesi, haziran ayının gelişiyle birlikte etkileyici bir güzelliğe büründü.
Bölgede etkili olan yağmurlar, rengarenk açan endemik dağ çiçekleriyle buluşunca ortaya güzel manzaralar çıktı. Erek Dağı'nın doğusunda bulunan ve yaklaşık 2 bin 800 yıl önce Urartular tarafından sulama amacıyla inşa edilen Keşiş (Turna) Gölü çevresi, yağmur sonrası ortaya çıkan doğal güzelliklerle hayran bıraktı.
Keşiş Gölü çevresinde yağmurun ardından çiçeklerin üzerinde biriken su damlaları, güzel görüntüler oluşturdu. Urartu medeniyetinin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen Keşiş Gölü, yüzyıllardır varlığını korurken, çevresindeki doğal yaşam da her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında açan çiçekler, yağmur damlalarıyla birleşince bölgeyi adeta açık hava stüdyosuna dönüştürdü.
Tarihi miras ile doğanın eşsiz uyumunu gözler önüne seren Keşiş Gölü çevresindeki görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.