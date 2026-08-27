2 bin lirayı buluyor. Hasat sezonu başladı

Ziraat Mühendisi Mehmet Emin Doğan, yıl boyunca çiftçilere teknik destek sağladıklarını ve artık hasat sezonunun başladığını belirtti.

İÇ FISTIK FİYATI 2 BİN LİRAYI BULUYOR

Bu yıl fıstık fiyatları hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Burada gerekli kontroller yapıldıktan sonra hasat dönemine geçtik. Burada çiftçilerimiz fıstıklarını römorklara doldurup fıstık kavlatma tesislerine götürüyor. Tesiste yaş, dolu ve boş ayrımı yapıldıktan sonra fırfıra koyarak çöplerini ayırıyorlar. Çuvallara konulduktan sonra işlenmek için sanayi bölgesine götürülüyor. Su altı yaş fıstık 245 liradan işlem görüyor. İç fıstık ise bin 700 ile 2 bin lira arasında işlem görüyor" diye konuştu.

Hasat edilen ürünlerin işleme ve paketleme süreçlerinin ardından iç ve dış pazarlara sunulması bekleniyor.